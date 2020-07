VideoDe politie heeft geen nieuwe tips of aanwijzingen binnengekregen in de zaak van de doodgereden Tamar (14) uit Marken. Gisteravond deed de moeder van het meisje een oproep bij de talkshow Op1 . ,,Alsjeblieft, kom over de brug. Verlos jezelf van wat je hebt aangericht. Voel je vrij om het te melden.’’

Dat zei haar moeder Trijntje Boes gisteravond in het televisieprogramma. ,,Tamar was een heel lief meisje, heel erg vergevingsgezind, ze bleef ook nooit heel erg lang boos. De persoon in de auto zit ook met wrok, kun je daar mee leven? Ik red Tamar toch niet meer, maar ik heb nog vragen en ik kan het haar niet meer vragen. Ik vermoed dat ze gehoopt heeft dat wij nog in de auto naar haar gingen zoeken, ik weet niet wat er in haar hoofd zat.’’

,,Ik denk dat de dader of iemand die haar heeft aangereden meer antwoorden heeft. Heeft ze omgekeken, hoe laat is ze overleden? Dat vind ik heel belangrijk. Heb je haar gezien? Ik vind dat voor Tamar gewoon gerechtigheid. Diegene die dit op zijn geweten heeft, heeft ook geen leven meer. Ik ook niet. Kun je dan nog verder leven? Ze is nu in de berm achtergelaten als een beest, dit gun je haar niet.’’

Het emotionele betoog van de moeder heeft nog niet geleid tot telefoontjes, niet van getuigen en niet van de bestuurder, zegt een woordvoerder van de politie.

Meningsverschil

Tamar blijkt die fatale avond weggegaan te zijn van huis in Marken na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze thuis had moeten komen. Ze pakte haar jas en ging naar buiten. Haar moeder vertelde in Op1 dat ze direct op de fiets haar dochter achterna was gegaan om haar in het dorp te zoeken. Tamar was echter de dijk richting Monnickendam opgegaan.

De politie ondersteunt de moeder in haar oproep en deed ook al eerder een oproep aan de bestuurder van het voertuig om zich te melden. De politie vraagt mensen die het meisje die nacht nog hebben gezien contact op te nemen om een goed beeld te krijgen van wat er met haar is gebeurd, waar ze is geweest en met wie ze heeft gesproken. Een verkeersongeluk met dodelijk letsel tot gevolg is de doodsoorzaak van de 14-jarige Tamar uit Marken. De tiener is aangereden door een auto, waarna de bestuurder is doorgereden. Volgens de politie was ze op slag dood.

Zeedijk

Het slachtoffer werd zaterdagochtend vroeg door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. De politie doet nog onderzoek naar vier auto’s die eerder in beslag zijn genomen en verse schade hadden. De eigenaren van de voertuigen uit Uitdam en Marken zijn gehoord, maar nog geen verdachte.

Het meisje verliet om 01.00 uur ‘s nachts haar ouderlijk huis. Nadat melding was gedaan van haar vermissing, trof de politie haar rond 04.00 uur dood aan in hoog gras langs de dijk richting Marken. Reanimatie mocht niet meer baten.

Op de dijk trof de politie remsporen aan. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Volledig scherm De moeder van Tamar deed bij Op1 haar verhaal. © EO

Volledig scherm De plek waar een meisje van 14 jaar uit Marken is gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. © ANP

