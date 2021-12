Niels W. schoot politiewapen leeg, maar herinnert zich niets: ‘Hoe gaat het met de slachtoffers?’

Slachtof­fer (24) schietpar­tij Dordrecht ligt in coma, vriend woedend: ‘Hij kreeg veel te laat hulp’

De 24-jarige Michal, één van de twee Poolse mannen die zijn opgepakt bij de heftige Dordtse schietpartij en kort daarna vrijgelaten omdat ze onschuldig bleken, ligt nog in coma in het ziekenhuis. Hij werd drie keer door een kogel geraakt. Volgens zijn vriend Mariusz (34) kan hij zeer waarschijnlijk nooit meer lopen. Hij is verdrietig, maar vooral woedend op de politie: ,,Michal kreeg veel te laat medische hulp én de enige reden dat wij zijn opgepakt is omdat we Pools zijn.”

