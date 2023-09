Nicol Kremers naakt in Playboy, haalt in interview uit naar Peter Gillis: ‘Zijn rotcenten mag hij houden’

Kremers poseerde bloot voor de camera in een oude villa in de buurt van Arnhem, meldt Playboy in een bericht op zijn website. Ze geeft aan dat erotiek voor haar niet nieuw is, omdat ze al geld verdient aan een webshop met seksspeeltjes en een account op platforms als OnlyFans. ‘Toch was deze shoot voor Playboy iets heel anders’, zei Kremers tegen de redactie van het blad.

Niet praten over Peter Gillis

Ze is heel tevreden met het resultaat: ‘Het is een eer om op de cover van de Playboy te staan! Ik was niet nerveus, maar ik was wel erg benieuwd naar hoe het allemaal zou gaan.’ Kremers is er trots op dat ze ‘een keer deel mag uitmaken’ van de Playboy-formule. Volgens het blad laat Gillis’ ex-vriendin ‘alles van zichzelf’ zien. Over de vakantieparkondernemer zelf praat Kremers liever niet.

Ieder woord over Peter Gillis is er één teveel Nicol Kremers, tegenover de redactie van Playboy

‘Ieder woord is er één te veel’, zegt ze in het blad. Ze heeft tegen Gillis een mishandelingszaak lopen. Hij zou Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten. De zaak zou eind augustus voorkomen, maar is verplaatst naar een onbekende datum. Kremers wil vooral haar recht halen. Om Gillis’ geld gaat het niet, bezweert ze in Playboy: ‘Ik wil zijn geld niet. Zijn rotcenten mag hij houden. Ik kan prima voor mezelf zorgen.’

‘Lekkerder in mijn vel’

Nu Kremers weer vrijgezel is, gaat het volgens de 33-jarige ‘beter dan ooit’. ‘Ik zit lekkerder in mijn vel, heb weer mijn eigen plekje gevonden en ben happy met mijn werk. Ik heb mensen om mij heen die van me houden en die me helpen’, zegt ze. Zo was ze afgelopen zomer een tijdje in het buitenland om aan zichzelf te werken. Kremers deelde in juli dat ze volgens haar arts PTSS heeft overgehouden aan haar relatie met Gillis.

‘Het zal nog een lange weg worden om volledig te herstellen van het trauma dat ik heb opgelopen door de man die mij heeft mishandeld, maar ik ben op de goede weg’, besluit ze haar interview in het Playboy-bericht. Het is voor de tweede keer sinds 2013 dat er een BN’er op de cover van het blad staat. Vorige maand stond Jaimie Vaes op de kaft. Vanaf donderdag ligt het magazine met Kremers’ foto’s en verhaal in de winkel.

Nicol Kremers is de tweede BN'er die sinds 2013 op de voorkant van de Playboy staat.