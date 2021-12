Nibud: mbo’ers missen geld omdat ze toeslagen niet kennen

Belastingaangifte en studiefinanciering

Kwart heeft schulden

Dat terwijl veel mbo’ers het geld wel nodig hebben. Een kwart van de studenten kampt met schulden, zoals rood staan of betalingsachterstanden. Dat percentage is wel een stuk lager in vergelijking met het laatste onderzoek van het Nibud in 2015, toen had 38 procent van de mbo-studenten schulden. Het budgetinstituut vermoedt dat de coronapandemie bij heeft gedragen aan die verlaging: ook mbo’ers gaven in de lockdowns minder geld uit dan anders en spaarden meer. ,,Het is de vraag of deze daling structureel zal zijn", zegt Vliegenthart. ,,We vinden het verontrustend dat studenten op niveau 1 en 2 vaker schulden hebben dan andere studenten. Zij zijn ook de groep die het vaakst inkomsten missen en maken misschien daardoor onnodig schulden.”