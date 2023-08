Niam werd geboren in de auto: ‘Voor ik het wist had mijn vrouw de baby op schoot’

Moeder van overreden jongen (7) in Ottoland: ‘God heeft onze zoon behoed, het was zijn tijd nog niet’

Ze dankt de Heer dat haar 7-jarige zoon nog in leven is. Vorige week reed een landbouwvoertuig op het boerenerf van een familie in Ottoland over de jongen heen. Als door een wonder blijkt hij het te kunnen navertellen.