Nertsenfokkers: Versneld stoppen komt keihard binnen

Verhagen is enerzijds opgelucht dat niet alle fokkerijen preventief worden geruimd, maar het alternatief van drie jaar eerder stoppen dan gepland, heeft volgens hem behoorlijk veel impact op de 130 nertsenhouders. ,,Opeens hebben we nog maar een paar maanden tijd om onze bedrijven te beëindigen. Sommige collega's hebben al een ander toekomstperspectief, maar de meesten nog niet. Als je dan krijgt te horen dat je over een half jaar geen inkomen meer hebt, dan komt dat keihard binnen.’’

De NFE-voorzitter vreest dat de financiële tegemoetkoming van het rijk (180 miljoen euro), ontoereikend is om de onkosten van de fokkers te compenseren. ,,Medewerkers van de bedrijven staan straks ook op straat, die wil je niet met een habbekrats wegsturen. Materialen moeten worden afgevoerd, het slopen of aanpassen van de stallen. Er komen heel wat kosten op ons bordje. We zullen binnenkort opnieuw met minister Schouten van Landbouw om de tafel gaan om duidelijkheid te krijgen op welke manier de fokkers worden gecompenseerd.’’

Toezegging

Schouten heeft de sector de toezegging gedaan om ook mee te denken over een nieuwe toekomst voor de fokkers. NFE en ook LTO roepen provincies en gemeenten op hetzelfde te doen. Verhagen: ,,Als je als oud-nertsenfokker straks een plan indient voor een nieuwe onderneming op je erf, mag ik toch hopen dat zo'n voorstel niet op de plank blijft liggen, maar dat een overheid actief meewerkt. Ook op het gebied van omscholing kunnen we hulp gebruiken, want we hebben amper tijd om dit allemaal te verwerken.’’

Het besluit om de nertsenhouderij vroegtijdig te beëindigen is gebaseerd op het wetenschappelijke advies van het Outbreak Management Team (OMT) en is een direct gevolg van de uitbraak van het coronavirus op meer dan veertig bedrijven in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Minister Schouten: ,,Ondanks de grote impact die dit heeft voor de nertsenhouder en zijn bedrijf geeft dit ook duidelijkheid in een onzekere tijd. Het OMT-advies is hierin heel duidelijk. Om te voorkomen dat volgend jaar eenzelfde situatie ontstaat als de afgelopen maanden het geval is geweest, neemt het kabinet het advies over een verplichte stoppersregeling in te voeren.”

De dieren worden in november en december vergast en geslacht voor hun pels. Het is de bedoeling dat er begin volgend jaar dus geen nieuwe nertsen meer worden gefokt.

Quote We kunnen het ons niet veroorlo­ven dat het virus blijft circuleren Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid)

Minister de Jonge noemt het zorgelijk dat het ondanks verscherpte maatregelen zoals een vervoersverbod en extra controles niet lukt om greep te krijgen op de verspreiding van het virus in deze sector. Het OMT blijft overigens van mening dat het gevaar voor de volksgezondheid vooralsnog beperkt is. De Jonge: ,,Dat klopt, maar we kunnen het ons niet veroorloven dat het virus blijft circuleren met alle mogelijke risico’s van dien. Daarom hebben we moeten besluiten tot deze zware maatregel.”

Fooitje

Nertsenfokker Mischa Bouwer uit het Gelderse Laag-Soeren baalt als een stekker. ,,Die 180 miljoen is een fooitje, dan mogen we blij zijn als we net uit de kosten komen. Wij hebben een familiebedrijf, we fokken al veertig jaar nertsen en hebben daar altijd een goede boterham aan verdiend. Nederland is samen met Denemarken, China en Polen hofleverancier van nertsenpels, maar onze sector wordt versneld om zeep geholpen. Helaas is de prijs van een pels de laatste vijf jaar gekelderd en verdienen we een stuk minder door overproductie in met name China. Economisch gezien zit het tij ook niet mee, waardoor minder Chinezen - onze belangrijkste afzetmarkt - een dure bontjas zullen aanschaffen. En de milde winters hielpen ook al niet mee. Het beeld dat alle fokkers miljonair zijn, is verkeerd. De laatste jaren hebben we allemaal ingeteerd op ons vermogen. Eigenlijk zit het op alle fronten tegen, dus dit kan er ook nog wel bij.’’

Scherper controleren

Naast de stoppersregeling adviseert het OMT ook een betere screening van bedrijven. Omdat er ondanks de eerder genomen hygiënemaatregelen nog steeds besmettingen voorkomen, worden de hygiënemaatregelen en de controle daarop verder aangescherpt. Volgens het OMT is de mens de meest waarschijnlijke besmettingsbron tussen bedrijven. Nertsen blijken extreem gevoelig te zijn voor het virus. Alle nertsenhouders moeten verplicht wekelijks vooraf aan de NVWA melden wie op de bedrijven in de stallen werkt. Ook worden houders verplicht wekelijks alle kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen.

Het ministerie van LNV houdt op korte termijn informatiebijeenkomsten om nertsenhouders verder te informeren.

Volledig scherm Nertsenfokker Mischa Bouwer. Hij weet nog niet wat hij na het stoppen van de fokkerij gaat doen. © Privéfoto

Volledig scherm Pels van een nerts is vooral in China populair. © Getty Images/iStockphoto