‘Nepwapen’ zoon Halsema blijkt echte revolver van haar echtgenoot

UPDATEHet wapen waarmee de zoon van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam deze zomer werd aangehouden was een echte onklaar gemaakte revolver en geen ‘nepwapen’ zoals Halsema eerder zei. Haar echtgenoot Robert Oey had het vuurwapen verstopt in de ambtswoning. Dat staat in een interview dat NRC met Oey had.

De minderjarige jongen werd op 15 juli gearresteerd toen hij met vriendjes rotzooi trapte op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. De zoon bleek een verboden wapen bij zich te hebben, dat hij in paniek weggooide toen de politie op de overlast afkwam. Hij werd ingerekend en verhoord, zijn zaak is in behandeling.

Filmshoot

Volgens Oey, die documentairemaker en filmproducent is, is het een echte, onklaar gemaakte revolver die in Duitsland is aangeschaft. ,,Ik ken het wapen al twintig jaar. We hebben het in 1999 gefotografeerd voor het logo van onze toenmalige productiemaatschappij.’’ Sindsdien is de revolver eigendom van een goede vriend, die ook in de stad woont. Daar heeft Oey het wapen een paar weken voor de aanhouding van zijn zoon opgepikt voor een filmshoot.

Het vuurwapen lag in een kastje in de woonkamer van de ambtswoning. Halsema wist daar niets van. ,,In een la waar ik ook wel eens de telefoons van de kinderen verstop wanneer ze straf hebben.’’ Blijkbaar een bekende plek voor de puberzoon want hij ging met de revolver op stap.

Oey was voor zijn werk in Bangkok toen zijn zoon werd gearresteerd. Femke Halsema vroeg hem om naar huis te komen, maar haar echtgenoot weigerde en ging door met zijn werk. ,,Ik heb gedacht: ik zie wel wat ik straks aantref thuis’’, vertelt hij in het opzienbarende vraaggesprek met NRC. Twee weken later was hij pas thuis.

De echtgenoot van Halsema heeft moeite met het vergrootglas waarmee hij wordt bekeken sinds zijn vrouw burgemeester is. „Luister, laatst hadden we al ruzie toen ik onze auto neerzette op een parkeerplek voor laden en lossen. ‘Kijk nou!’ gilde Femke, terwijl ze op het bord wees. ‘Nou én!’, zei ik.’’’

Quote Ze heeft nog niet geroepen: Paardenlul, hoe kún je nou! Robert Oey De familie Oey-Halsema heeft nooit gesproken over de gevolgen van het burgemeesterschap voor het gezinsleven, zegt Oey in NRC. „Nee. Wij zijn hele impulsieve, emotionele mensen. De consequenties van dat soort dingen denken we niet echt door. We gaan niet, zoals andere ouders, met z’n allen zitten en zeggen: wat betekent zo’n openbaar ambt nou voor ons als gezin?’’

Voor de filmmaker is het een uitgemaakte zaak. Hij blijft niet bij alles wat hij doet keurig binnen de lijntjes. ,,En dat is ook een reactie op de onvoorstelbare keurigheid van Femke, waar ik af en toe echt helemaal gek van word. Ik ben al strafbaar als ik straks op de Herengracht een stukje tegen het verkeer in fiets. Maar ik doe het gewoon. Ik overtreed iedere dag de wet.’’



De revolver is een bommetje in het huwelijk. Oey zegt dat de kwestie nog niet is uitgesproken, maar dat zijn vrouw wel ‘heel boos’ op hem is. „Alleen is dat nog nooit uitgesproken, tot op de dag van vandaag. We kunnen prima ruzie maken, dat is het niet. Maar ze heeft het nog niet tegen me gezegd, al wil ze dat natuurlijk heel graag.’’



,,Ze heeft nog niet geroepen: ‘Paardenlul, hoe kún je nou…?’’’ Scherp: „Ze kan dat zeggen, maar dan zeg ik tegen haar: ‘Dit is gewoon mijn werk. Flikker op met je ambtswoning!’ Dat is de ruzie die we nu beiden uit de weg gaan.’’

Halsema zwijgt

Halsema wil niet reageren op het interview. ,,Als burgemeester leg ik elke dag weer verantwoording af over mijn opdracht om problemen in de stad op te lossen en over mijn handelen als bestuurder. Ik leg geen verantwoording af over het handelen van mijn gezin.’’

Kort nadat de 15-jarige jongen was aangehouden, schreef Halsema een brief over de kwestie. Daarin sprak ze tegen dat haar zoon zich schuldig had gemaakt een een gewapende inbraak. Ook zei ze dat er beslist geen sprake was van een doofpot.

Ze gaat niet in op de vraag waarom ze niet heeft verteld dat het vuurwapen van haar man is. ,,Ik schreef de brief als moeder die haar minderjarige zoon moest beschermen, in een uitzonderlijke reactie op onjuistheden in de pers die hem beschadigden. Op dat moment koos ik er bewust voor om publiekelijk uitspraken te doen over een privékwestie. Daar ga ik geen gewoonte van maken”, laat de burgemeester weten.

Oey zegt in het interview dat zijn vrouw niet wist dat er een revolver in huis was en heeft hij haar dat pas verteld nadat hun zoon was aangehouden. Ze heeft het vervolgens niet in haar brief vermeld ‘omdat er door de buitenwacht geen vragen werden gesteld over de herkomst van het wapen’.

De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema werd in juli gearresteerd. Wat was er ook alweer aan de hand? Bekijk de video: