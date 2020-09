Nepverpleegkundige probeerde hartmonitor verkopen voor 25.000 euro

DEN BOSCH - ,,Hij vond het geweldig om mensen een plezier te doen. Een echte pleaser. Als je pijn had, kon hij wel aan morfine komen. Geen idee hoe hij dat voor elkaar kreeg.’’ Dat zegt een man die geregeld te maken had met de Bosschenaar die door de mand viel als nepverpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.