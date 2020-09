Negen verdachten vast na schietincident in Gronings dorp: ‘Ik maak je af, riep een van de mannen’

De politie kreeg zaterdagavond een melding dat er aan de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer geschoten zou zijn. Binnen en half uur werden er zes verdachte aangehouden. Later werden er nog eens drie mensen aangehouden. het gaat om acht mannen uit Groningen, Hoogezand en de gemeente Midden Groningen en een vrouw uit Delfzijl. De verdachten zijn tussen de 18 en de 39 jaar oud.

Het is volgens de politie op dit moment nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is geweest. Het onderzoek is nog in volle gang. Zo is er zaterdagavond al gezocht naar sporen door het team Forensisch Onderzoek. De plaats delict is gedurende de nacht bewaakt, zodat bij daglicht nader onderzoek verricht kan worden.