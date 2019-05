Negen jaar cel voor gewapende woningoverval waarbij 13-jarige werd vastgebonden

Dierenambu­lan­ce Hoorn rukt uit voor enorme ‘roerloze’ varaan in de bosjes

18:23 ,,Er ligt hier een varaan in de bosjes”, kreeg de dierenambulance in Hoorn vanmorgen te horen. Het was de eerste melding van de dag en dus was het even schrikken voor de medewerkers. Benieuwd naar wat ze aan zou treffen, rukte vrijwilliger Ellis Klinkenberg in haar eentje uit. De situatie bleek achteraf íets minder urgent dan verwacht. ,,Hij lag wel heel stil.”