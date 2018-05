Negatieve geluiden rond heldendaad Malinese vluchteling ronduit sneu

We hebben de 30 graden aangetikt: in Brabant was het vandaag tropisch warm

28 mei RIJEN - In het meetstation in De Bilt is de temperatuur nog niet zover, maar elders in het land is de grens van 30 graden vanmiddag overschreden. Daarmee is daar de eerste tropische dag van het jaar een feit. Op 28 mei is het niet eerder zo warm geweest in ons land.