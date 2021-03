Neergestoken agent bij bijna fatale steekpartij in Groningen buiten levensgevaar

Onderzoek naar groepsimmu­ni­teit op Urk na enorme afname aantal coronabe­smet­tin­gen

11 maart Bloedbank Sanquin onderzoekt of op Urk groepsimmuniteit bescherming biedt tegen het coronavirus. Urk ging in een paar maanden tijd van de ergste coronabrandhaard van het land naar het beste jongetje van de coronaklas. De laatste weken waren er amper besmettingen. Experts tasten in het duister over hoe dit precies kan.