Nederlandse vrouw (26) komt om bij ongeval met quad in Griekenland

De twee hadden kort voor het ongeluk een quad gehuurd en waren net op pad in het Griekse dorpje Karterádos. Daar kwam het tweetal in botsing met een 47-jarige motorrijder die een bus probeerde in te halen. De bus reed op dat moment op de andere weghelft, dus de motorrijder voerde zijn inhaalmanoeuvre uit op de rijbaan waar Wilma Kippers en haar vriendin reden. Door de aanrijding met de motor sloeg de quad om, waarna ze de bus van een 43-jarige buschauffeur raakten. Door de klappen raakte de 26-jarige Wierdense dodelijk gewond. Hulp kwam voor haar te laat. Haar vriendin liep verwondingen op aan haar schouder en komt op korte termijn terug naar Nederland. De bestuurders van de bus en de motorfiets zijn door de politie meegenomen, zodat de exacte oorzaak van het ongeluk vastgesteld kan worden.

Repatriëring

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde de tragedie vandaag. „Inmiddels is er uitgebreid contact tussen Buitenlandse Zaken, de ambassade in Griekenland en de familie om het lichaam van het slachtoffer zo snel mogelijk thuis te krijgen”, zegt een woordvoerder van het ministerie.



De repatriëring is inmiddels in gang gezet. Een familielid verwacht dat het ongeveer een week duurt voordat Wilma terugkeert. Binnen de familie heerst grote verslagenheid. Ook op de Universiteit Twente, waar de Wierdense werkte als onderzoekster, zijn collega's diep bedroefd.