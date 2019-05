Nederlandse trucker (52) al vijf dagen zoek in Polen

Video Trucker Jan uit Enschede zit al twee jaar vast in Frankrijk: ‘Ik wil alleen maar naar huis’

10:16 Trucker Jan van Erkelens wordt in Frankrijk verdacht van drugssmokkel. Hij zweert onschuldig te zijn. Criminelen zouden de drugs in zijn lading hebben verstopt. Maar de Enschedeër zit nu al twee jaar te wachten op een mogelijk proces. Hij mag het land niet uit. Berooid en alleen als een kerkrat woont hij op een zolderkamertje van een dominee. Het was pas zijn tweede rit als zzp’er.