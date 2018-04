Nederlandse toeristen hardhandig beroofd in Suriname

Tojo was vorige week met de drie Nederlanders in een busje op weg naar van Moengo naar Langatabiki, een dorpje in het oosten van het land. ,,Ik zag iemand plotseling op de auto afrennen met een geweer in zijn hand. Hij loste een schot in de lucht en toen begreep ik dat het ernst was. Wij moesten ook op de grond gaan liggen en vooral de blanke toeristen die ik vervoerde, werden mishandeld”, vertelt hij aan de Surinaamse krant De Ware Tijd .

Zwaar beschadigd

De vier rovers gingen er vandoor met wat geld, maar volgens Tojo was dat niet veel. ,,Het ergste probleem was dat het paspoort van een van de mannen werd meegenomen. De man moest een dag langer in Suriname blijven, omdat we een noodpaspoort moesten regelen.” Ook het busje waar het gezelschap mee reisde werd meegenomen. ,,Met een andere chauffeur konden we terug rijden naar Moengo”, aldus Tojo, die zijn busje inmiddels wel terug heeft, maar zwaar beschadigd. Samen met de Nederlanders heeft hij aangifte gedaan. Niemand raakte gewond. Tojo: ,,Ik probeerde alles onder controle te houden en een beetje met de rovers te praten. Maar je wordt geslagen met een houwer (wapen) als je praat. Misschien heb ik wel erger voorkomen.”

Gouddelvers

In de twintig jaar dat Tojo toeristen rond rijdt heeft hij zoiets nog nooit meegemaakt. ,,We komen daar al jaren. Nu rijden we voortaan via een andere route. Dan moeten we wel iets langer met de boot dan met de bus.”



Hij denkt niet dat de daders het expres op blanke, Nederlanders gemunt hadden. ,,We kwamen op hun pad. We namen een route die veel door gouddelvers wordt gebruikt. Ik denk dat ze die moesten hebben.”