Nederlandse tieners massaal naar Knokke om te feesten: ‘Niemand houdt zich toch aan de regels?’

Tegen beter weten in tóch Testen voor Toegang: 'Nog een paar uurtjes van genieten’

9 juli Om 14.00 uur vrijdagmiddag staat er gewoon nog een rij voor de ingang van de Testen voor Toegang-locatie in het Beursgebouw in Eindhoven. Alleen, in duo’s of met kleine groepjes sluiten jongeren aan om toch nog die vrijbrief te halen. ,,Voor de zekerheid.”