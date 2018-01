Nederlandse snelwegen op een metrokaart: intrigerend!

Het is even goed kijken, maar dan zie je het meteen: de metrokaart die Van den Brink van de Nederlandse snelwegen maakte, is heel bijzonder. ,,Het is meer een kaart om op te hangen en naar te kijken dan om in je handschoenenvakje weg te frommelen'', zegt Van den Brink. ,,De afstanden zijn, net zoals bij een echte metroplattegrond, niet correct. Maar dat zijn de compromissen die je sluit. Anders had bijvoorbeeld de snelweg naar Walcheren er niet op gekund.''



Nederland leent zich bijzonder goed voor het maken van deze kaart, ontdekte de Groningse illustrator. ,,Het is, mits we Limburg negeren, een vrij rechthoekig land. Daardoor past het goed. Dat is heel anders voor een land als Duitsland of Frankrijk.''