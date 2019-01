Nederlandse regering stelde geld beschikbaar om Rubens van prinses Christina te behouden

Het bedrag, 992.000 euro, is afkomstig van het Nationaal Aankoopfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bevestigt een woordvoerder. Na advies van een commissie van vakspecialisten keurde minister Ingrid van Engelshoven het bedrag goed. Dat het begeerde kunstwerk afkomstig is van de koninklijke familie, speelde geen rol. ,,Wij zien het als privékwestie. Bij iedere andere particulier was het ook zo gegaan’’, stelt haar woordvoerder.

Het Mondriaan Fonds, dat ook vrijwel geheel wordt gesubsidieerd door het Rijk, deed een beroep op de pot met geld die bedoeld is voor de aankoop van kunst ‘van nationaal belang’. In 2015 werden Rembrandts huwelijksportretten van Marten en Oopjen mede dankzij geld uit het fonds gekocht. Sindsdien werd er geen beroep meer op gedaan.

Dankzij het kleine miljoen euro uit het Nationaal Aankoopfonds had het Mondriaan Fonds in totaal 1.488.000 euro beschikbaar voor de krijttekening van Rubens. Het is niet bekend hoeveel geld Museum Boijmans van Beuningen, voor bijna de helft gefinancierd uit subsidie van de gemeente Rotterdam, en de Vereniging Rembrandt beschikbaar hadden voor de veiling. Het geld dat dat Boijmans van Beuningen aan de aankoop van de Rubens bij wilde dragen was beschikbaar gesteld door de Bankgiroloterij. Hoe hoog het totaalbedrag van de drie partijen was, is niet helemaal duidelijk.

Hartgrondig gevloekt

Duidelijk is dat wel de drie partijen met hun gezamenlijke geldbedrag heel dichtbij kwamen, maar net niet slaagden in hun opzet. De prinses-met-verkoopdrift ving bij veilinghuis Sotheby’s ruim acht miljoen euro, en dat was méér dan het budget van de Nederlanders. Er werd gerekend, van dollars naar euro’s. Er werd geboden, tot bijna op het laatste moment. En er werd hartgrondig gevloekt, toen bleek dat de krijttekening van Peter Paul Rubens bij het New Yorkse veilinghuis Sotheby’s toch aan een anonieme, telefonische koper werd verkocht en niet aan het trio partijen uit de Nederlandse culturele wereld, dat de krachten gebundeld had. Het door het kabinet beschikbaar gestelde bedrag blijft daarom in het Nationaal Aankoopfonds.

,,We hebben een serieuze poging ondernomen, maar het is helaas niet gelukt,’’ bevestigt Sjarel Ex, directeur van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. ,,Ik ben er wel trots op dat we met vereende krachten toch nog heel ver zijn gekomen.’’

Oude meester

Quote Prinses Christina koos niet bepaald de koninklij­ke route Sjarel Ex Bloedlink was Ex, wiens museum een imposante Rubens-collectie bezit, toen hij vernam dat een lid van de koninklijke familie direct naar een internationale veiling stapte met de Rubens-tekening. Goed gebruik onder particuliere kunstverzamelaars in Nederland is het informeren van de grote musea, als ze van een oude meester af willen. Prinses Christina koos een andere route. ,,En niet bepaald de koninklijke,’’ foeterde Ex eerder al.

Prinses Christina zal het allemaal niet veel uitgemaakt hebben. Zij kreeg waar ze op uit was: de hoofdprijs voor de kunstobjecten die ze vandaag liet veilen. De veelbesproken tekening van Rubens werd afgehamerd op 7 miljoen dollar, zo’n 6,1 miljoen euro. Samen met de andere 12 oude meesters die de jongste zus van prinses Beatrix in New York onder de hamer bracht, incasseerde ze ruim 8 miljoen euro. Daar moeten nog wel haar kosten voor het veilinghuis vanaf gehaald worden. Wie de koper is, is nog niet duidelijk, maar kunstverzamelaars speculeren op de Amerikaanse kunstverzamelaar en miljardair Leon Black, de voormalige eigenaar van bananenmerk Chiquita.