Nederlandse raplabels in gesprek met MeToo-stichting

Marathon onder 2 uur stelt niets voor: ‘Als we dieren toelaten tot de Olympische Spelen, winnen we niets’

17:52 De Keniaan Eliud Kipchoge schreef gisteren in Wenen geschiedenis door als eerste mens in minder dan twee uur de marathon te lopen. Toch is bioloog Midas Dekkers niet onder de indruk. ,,Als we dieren zouden toelaten tot de Olympische Spelen, winnen we geen enkel onderdeel.’’