Nederlandse plofkrakers teisteren Duitsland

De afgelopen vijf jaar werden 634 geldmachines opgeblazen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen maakten daarbij ruim 30 miljoen euro buit, blijkt uit onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken van de deelstaat. De totale aangerichte schade ligt nog vele malen hoger.

De meeste kraken kunnen op het conto worden geschreven van bendes afkomstig uit Amsterdam en Utrecht, constateert de Duitse politie en justitie. In mindere mate spelen Poolse criminelen een rol. De politie van Düsseldorf spreekt van ‘zeer professionele gangsterbendes uit Utrecht en Amsterdam’, die ondanks talloze arrestaties blijven doorgaan met plofkraken. Sinds 2017 zijn al tachtig verdachten aangehouden.

Criminelen wijken uit

Zo bliezen Nederlandse plofkrakers eind juli in Bad Bremdstadt ten Noorden van Hamburg een pinautomaat van de Commerzbank op, met grote schade tot gevolg. Na een klopjacht wist de Duitse politie de daders - een Nederlands duo van 26 en 22 - klem te rijden. Zij wisten aanvankelijk te ontkomen door een politieblokkade te rammen met hun voertuig. Eerder dit jaar kwamen twee Nederlandse plofkrakers in februari om toen ze na een mislukte kraak in Emmerik hals over kop terugreden en op de A12 bij Zevenaar verongelukten.

Dat Nederlandse criminelen uitwijken naar Duitsland is niet vreemd. Banken hier weten zich steeds beter te wapenen tegen de al jarenlange plofkraakterreur. Zo ging een groot deel van de Nederlandse pinautomaten eind vorig jaar 's nachts op slot. Ook sloten banken versneld pinautomaten. Verder hebben banken in ons land uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen waarbij inkt, verf en lijm worden ingezet om bankbiljetten waardeloos te maken.

Duitse banken zijn veel minder ver met dergelijke maatregelen. Contant geld speelt bij onze Oosterburen bovendien nog een veel grotere rol dan in Nederland. Vier op de vijf Duitsers betaalt overal met cash, in Nederland doet nog slechts drie op de tien mensen dat. Een overgrote meerderheid betaalt contactloos, terwijl ook het betalen met de smartphone snel oprukt.

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Doordat plofkrakers steeds zwaardere explosieven inzetten is de schade steeds groter en het lijkt het soms alsof een autobom is afgegaan. Hier de kraak bij metrostation Ganzenhoef in januari 2019. © ANP

Cocaïnehandel

,,Plofkrakers bedrijven grensoverschrijdende, zeer gewelddadige en goed georganiseerde criminaliteit", zegt criminoloog Cyrille Fijnaut in De Volkskrant. De arrestaties helpen maar deels. ,,Ondanks de arrestaties zijn zo'n twee- tot vierhonderd criminelen actief in Nederland en Duitsland." De criminoloog is verbaasd dat minister Grapperhaus (Veiligheid & Justitie) gezien de omvang van het aantal kraken nog niet op het matje is geroepen door de Duitse autoriteiten.

Fijnaut bestudeerde ook vonnissen in Duitsland. Hij ziet dwarsverbanden tussen plofkrakers en cocaïnehandel. ,,Ook zitten de criminelen dicht tegen de wapen- en explosievenhandel aan. Er is duidelijk vermenging zichtbaar van allerlei criminele milieus.”

Hardleers

Ondanks het uitwijken naar Duitsland zijn plofkrakers hardleers en blijven ze het ook in ons land proberen. Na een forse daling afgelopen jaren steeg het aantal kraken vorig jaar weer met vijftig procent, meldde deze site begin dit jaar. Veel succes hebben de krakers overigens niet meer: slechts één op de zeven kraken slaagt. Wel is de schade steeds groter, nu steeds zwaardere explosieven worden gebruikt. Bij liefst 72 van de 95 kraken werden automaten met grof geweld opgeblazen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.