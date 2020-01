Nederlandse piloten ontkennen smokkel van 80 kilo cocaïne in vrachtvliegtuig

Op vrijgegeven videobeelden is duidelijk te zien hoe de drugs in Buenos Aires aan boord zijn gegaan. Hun advocaat zegt dat op het moment dat de drugs werden ingeladen de piloten bovenin het vliegtuig zaten. Vanuit daar konden zij niet zien wat er beneden werd ingeladen.



De Nederlandse piloten zitten momenteel vast in Argentinië. Advocaat Nercellas: ,,De drie piloten hebben meteen bezoek gehad van mensen van de Nederlandse ambassade. Verder is KLM druk met de zaak bezig. Zij hebben de partners van de piloten al aangeboden om eventueel deze kant op te komen. Zoals je je kunt voorstellen, leven zij nu in grote onzekerheid over wat er met hen gaat gebeuren.”