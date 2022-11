Nederlandse organisatie wil verbannen David Icke met rechtszaak alsnog het land in krijgen: ‘Dit is bizar’

Aanleiding voor de forse maatregel is de onrust die is ontstaan rond zijn bezoek in Amsterdam, komende zondag. Icke stond aangemeld als één van de hoofdsprekers tijdens de demonstratie van Samen voor Nederland. De organisatie reageert verbijsterd en probeert Icke via een rechtszaak alsnog het land in te krijgen, meldt een van de organisatoren Mordechai Krispijn. ,,Ik kan me niet voorstellen dat een rechter dit zal ondersteunen. Ik vind het bizar.”

Wanordelijkheden

De demonstratie was al door de gemeente verplaatst van de Dam naar het Museumplein. De gemeente Amsterdam wil dat die daar blijft, ook nu Icke niet komt, ‘omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt‘, aldus de gemeente. ,,Ook dan zijn wanordelijkheden te verwachten en is de Dam als locatie voor de demonstratie te risicovol.” Samen voor Nederland wil alsnog demonstreren op de Dam en is daarom naar de rechter gestapt. Het kort geding hierover dient vrijdagmiddag bij de rechtbank in Amsterdam.

In de brief - waarover de IND verder niets wil zeggen - staat dat het Icke voor de duur van twee jaar niet is toegestaan om door het Schengengebied te reizen. ‘Gezien de reacties vanuit de maatschappij is het niet ondenkbaar dat de komst van David Icke zal leiden tot verstoring van de openbare orde. Op basis van de media-aandacht en de reacties vanuit beide kanten staat zijn komst bij zowel voor- als tegenstanders in het middelpunt van de belangstelling’, valt te lezen. ‘Door u toegang tot Nederland te verlenen, wordt u een podium gegeven om uw theorieën in persoon te verkondigen en daarmee het in Nederland tot verstoring van de openbare orde of tot het plegen van geweld kan leiden, ook als u daartoe zelf niet expliciet oproept.’

Er zijn 26 Europese landen die vallen onder het Schengengebied, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Op Instagram liet Icke weten dat hij met de auto onderweg is naar Amsterdam. Het is onduidelijk waar hij nu verblijft en of hij nu dus de regels overtreedt.

‘Vermoorden van vrije woord’

De organisatie Samen voor Nederland is ‘compleet overvallen’ door het nieuws dat David Icke ons land niet in mag. ,,Het is ronduit schandalig. Dit noemen ze nou het vermoorden van het vrije woord’’, zegt organisator Michel Reijenga tegen deze site. ,, Ik had dit niet verwacht. Wij zijn heel benieuwd naar het bewijs waarop het kabinet hem de toegang weigert.” De organisatie zegt te kijken of en welke welke stappen zij tegen het besluit kan nemen.

Politiebond ACP reageert daarentegen opgelucht. ,,Dit soort evenementen doet continu een forse aanslag op de politie-inzet. Ook deze bijeenkomst geeft een risico op de openbare orde. Dat betekent automatisch een opschaling van politie-inzet. Dat betekent weer dat ander politiewerk en onderzoeken blijven liggen en vertraging oplopen”, zegt woordvoerder Maarten Brink. Ook het CIDI ‘is heel blij met dit besluit’. ,,Het is heel goed dat er letterlijk en figuurlijk een grens is getrokken. Voor antisemieten is geen plaats”, zegt adjunct-directeur Naomi Mestrum.

Een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt niet op individuele casussen in te kunnen gaan, maar zegt in zijn algemeenheid het volgende: ,,Als er concrete aanwijzingen bestaan dat een vreemdeling een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid vormt kan de IND besluiten om een vreemdeling te signaleren in het Schengeninformatiesysteem (SIS II) als niet tot het Schengengebied toe te laten vreemdeling. Een dergelijke signalering heeft tot gevolg dat de vreemdeling aan de grens de toegang geweigerd wordt. Genoemde aanwijzingen kunnen blijken uit een ambtsbericht van de AIVD of een duidingsbericht van een ketenpartner, zoals NCTV of politie.”

Onrust

De komst van Icke zorgde de afgelopen weken voor maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. Icke maakte de theorie over de elite als reptielen populair. Drie tegendemonstraties werden aangekondigd van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en een groep antifascisten die een tegengeluid wilden laten horen.

Samen voor Nederland laat weten dat de demonstratie ook zónder David Icke doorgaat. ,,Sterker nog: ik verwacht dat er nu nog meer mensen zullen komen om hun stem te laten horen’’, zegt Rijenga.

Omdat er op het Museumplein meer ruimte is, en de politie meer overzicht heeft over verschillende groepen demonstranten dan op de Dam, is besloten de demonstratie te verplaatsen, aldus de gemeente. Samen voor Nederland is het niet eens met het besluit. ,,Het gaat om een vredesdemonstratie. Wat ons betreft is er geen betere locatie dan de Dam’’, zegt Mordechaï Krispijn namens de organisatie. Morgen is er een kort geding.

Kwetsende uitspraken

Vorige maand deed de Amsterdamse driehoek een verzoek aan de organisatie van de demonstratie om af te zien van de spreker Icke wegens zijn ‘antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden‘. Maar daaraan gaf de organisatie geen gehoor.

De Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) Eddo Verdoner wees er eerder op dat Icke ‘oude antisemitische verhalen, verpakt in een nieuw jasje’ verspreidt. Het CIDI noemde zijn ideeën ‘walgelijk’. Bijna alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad vroegen burgemeester Halsema te voorkomen dat Icke zou komen spreken. Halsema reageerde dat - mocht Icke zondag spreken - het Openbaar Ministerie ‘gezien de geschiedenis van deze spreker’ zal opletten of hij zich schuldig maakt aan strafbare of antisemitische uitlatingen. ,,Is dat het geval, dan treedt de politie op.’’

Samen voor Nederland demonstreert tegen een hele reeks zaken. ,,Stop de oorlog, stop kabinet-Rutte, stop de hoge energierekening: betaal niet meer!, stop de permanente coronawet, stop het Europese digitale ID, stop de onteigening van de boeren, stop de Europese dictatuur > Nexit’’, staat in een opsomming bij het aangekondigde protest op de website van de organisatie.

Wie is David Icke?

Icke is sinds de jaren 90 verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door zogenoemde reptilians, een machtige groep buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite die een almachtige geheime wereldregering vormen en in alle geledingen van de samenleving actief zijn. De reptielentheorie van Icke is de afgelopen tijd ook meermaals verkondigd door FVD-leider Thierry Baudet.

Volgens het Cidi is Icke een antisemiet en een Holocaustontkenner. Volgens medeorganisator Mordechaï Krispijn toont een recent interview met de Brit juist aan dat Icke de Holocaust niet ontkent en dat Icke dus gewoon welkom is in Nederland.

In 2011 en 2016 weerden Amsterdam en Den Haag de komst van David Irving, een andere omstreden figuur die beticht wordt van het verspreiden van antisemitisme. Irving werd in 2006 in Oostenrijk veroordeeld voor het ontkennen van de Holocaust.