Nederlandse metaldrummer (42) doodgereden: ‘Rob was een monster op het podium’

De 42-jarige man uit het Gelderse Twello die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven is gekomen bij een ongeval in Neede is vrachtwagenchauffeur en drummer Rob Pol.

Dit wordt bevestigd door Eelco de Boef, boeker en tekstschrijver van de metalband Grim Ordeal uit Deventer. De Twellonaar was sinds de oprichting in 2009 drummer in deze band. In het dagelijks leven was Pol vrachtwagenchauffeur voor Landewee Transport in Rietmolen, onder de rook van Neede.

Verdoofd

Grim Ordeal is een band die zichzelf omschrijft als een ‘progressieve trash/deathmetal band’, zeg maar het stevige gitaar- en drumwerk. Op Facebook laat de band weten ‘verdoofd te zijn door de enorme dreun van het nieuws dat onze goede vriend en drummer Rob Pol bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen’.

,,Welke gevolgen dit voor de band heeft is nog niet bekend.” De Boef geeft aan dat de eerste reactie is dat de band zonder Pol nooit meer dezelfde zal zijn, maar zegt tezelfdertijd dat het nog te vroeg is om nu al een besluit te nemen over de toekomst van Grim Ordeal.

Knuffelbeer

De overige bandleden omschrijven de Twellonaar op hun Facebookpagina. als een ‘monster op het podium’, maar daarbuiten ‘de stabiliteit en vriendelijkheid zelve. Een goede, trouwe vriend, met een fantastisch gevoel voor humor en een echte knuffelbeer’. ,,Men zegt vaak niets dan goeds over de overledenen, maar Rob hoef je daar geen moeite voor te doen. We kunnen gewoon niets slechts bedenken.”

Werkgever Rudy Landewee van het gelijknamige transportbedrijf uit Rietmolen klinkt aangeslagen. ,,We lazen het bericht zaterdagmorgen op internet, maar hebben geen idee wat er gebeurd is. Hij is aangereden. Dat is erg genoeg. We zijn allemaal erg geschrokken.”

Bekende weg

Landewee vertelt dat Pol ongeveer twee jaar als chauffeur bij hem in dienst was. Het bedrijf is gevestigd aan een zijstraat van de Haaksbergseweg, waar het fatale ongeval gebeurde. Pol kende de weg dus behoorlijk goed. Volgens de werkgever is het op zich geen gevaarlijke weg, maar is het er ’s nachts wel erg donker.

Onduidelijk

Wat zich in de nacht van vrijdag op zaterdag precies heeft afgespeeld op de Haaksbergseweg in Neede is niet duidelijk. Rond 2.00 uur reed een 44-jarige automobilist uit Enschede vanuit Neede op de N315 richting Haaksbergen. Vlak buiten de bebouwde kom van Neede reed hij Pol aan.