Nederlandse matrozen als popsterren onthaald in New York

Nederlandse matrozen wisten niet wat hen overkwam toen ze een bezoek brachten aan Times Square in New York. Als helden werden ze binnengehaald, nadat ze drie maanden in het Caribisch Gebied hadden gewerkt.

De politie in New York had hen al getipt: als je iets bijzonders wil meemaken, trek dan je tropenwit aan en breng een bezoek aan het beroemdste plein van de wereld.

Dat hebben de 93 Nederlandse bemanningsleden geweten. Want, veteranen worden in Amerika op handen gedragen. ,,Er was geen doorkomen aan,'' vertelt matroos Dennie die voor het eerst in zijn leven in New York was. ,,Ze wilden allemaal weten waar we vandaan kwamen en wat we kwamen doen.''

Pet in de lucht

De matrozen wilden in hartje New York een groepsfoto maken, maar dat bleek nog een hele toestand. Omstanders bleven maar selfies maken. Toch heeft de marine-fotograaf het voor elkaar gekregen om de matrozen met de pet in de lucht op de plaat te krijgen. ,,Een heel mooie herinnering,'' vindt Dennie.

Nog tot eind van de week kan de bemanning van de Holland genieten van de stad. En zelfs als ze niet in het tropenwit zijn, is dat een hele belevenis. Zo hoefde Dennie met zijn kameraden niet te wachten in de rij bij een restaurant toen ze door kregen dat ze van de marine waren. ,,En toen we wilden afrekenen, betaalden we nog maar de helft. De drankjes waren van het huis.''



Een eerbetoon dat de matrozen in Nederland niet zo snel zullen krijgen, zelfs niet op Nationale Veteranendag.