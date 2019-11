Nederlandse kindermisbruiker (80) vluchtte naar vrienden in Suriname en is na maanden opgepakt

Een in Nederland geboren kindermisbruiker van tachtig is maandag opgepakt in Suriname. Dat heeft de landelijke politie vandaag in een persbericht bekendgemaakt. De Nederlandse autoriteiten waren al maanden naar Gerardus S. op zoek. Hij is in ons land veroordeeld voor het plegen van ontucht met een kind jonger dan zestien jaar.