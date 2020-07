Nederlandse jongen (13) overleden na bootongeluk met opblaasbare band in Kroatië

updateEen 13-jarige jongen uit Assendelft is zaterdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in Kroatië. Hij zat op een opblaasbare band die werd voortgetrokken door een speedboot toen het plotseling misging.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond 13.15 uur bij het eiland Žut in het Nationaal Park Kornati, een eilandengroep voor de kust van Dalmatië. De vader, 20-jarige broer en schoonzus van de jongen, die met hem op de speedboot zaten, zagen het ongeluk voor hun ogen gebeuren.

,,In het begin ging het even goed. Maar de schipper maakte zo'n scherpe bocht dat de band een passerbeweging maakte en niet meer recht achter de boot hing. De schipper had dat niet in de gaten. Voor ik hem kon waarschuwen maakte hij nog een bocht en knalden we met de boot tegen de band’', vertelt de schoonzus van de verongelukte jongen aan de telefoon.

Reanimeren

,,Mijn vriend en zijn vader doken meteen het water in. Mijn schoonbroertje hing levenloos in de band. Ze tilden hem aan boord en begonnen hem te reanimeren terwijl ik het alarmnummer belde. Er kwam veel bloed uit zijn mond. Het duurde twee uur tot de ambulanceboot kwam.’’

Een tweede speedboot, waar de moeder, zus en een tante van de jongen op zaten, was inmiddels ook op de plaats van het ongeluk gearriveerd. ,,We zaten midden op zee, er waren alleen onbewoonde eilandjes in de buurt. We hadden gehoopt op een traumahelikopter, maar die kwam niet. Ik denk ook niet dat die verschil zou hebben gemaakt. Mijn schoonbroertje had een gebroken nek en schedelbreuk, door de klap van zijn hoofd tegen de boot is hij direct overleden.’’

Toedracht

Met de ambulanceboot is hij vervolgens naar het ziekenhuis in de stad Šibenik zijn gebracht, waar zijn overlijden eind van de middag officieel werd vastgesteld. Morgen (woensdag) wordt zijn lichaam terug naar Nederland gevlogen. Zijn familie is sinds gisteren weer thuis.

Volgens lokale media wordt de toedracht van het ongeval nader onderzocht. Omdat het om een kind gaat, wil de politie in Kroatië niet meer details geven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de dood van de jongen niet bevestigen omdat de familie geen hulp heeft aangevraagd.

,,Mijn schoonmoeder is Kroatisch, zij spreekt de taal. Met de reisverzekering hebben we alles verder zelf geregeld’’, verklaart de schoonzus.

Bestuurder opgepakt

De 20-jarige bestuurder van de boot, een man uit hoofdstad Zagreb, is aangehouden. Politiewoordvoerder Marica Kosor heeft bevestigd dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Volgens Kroatische media had de man niet de juiste vergunningen.