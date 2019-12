Nederlandse IS vrouwen doen ultieme poging terugkeer met kinderen af te dwingen

Het nieuwe kalifaat in Noord­west-Afri­ka en Angela de Jong in de Ochtend Show to go

5 december Verslaggever Bob van Huet is morgen te gast in de Ochtend Show to go om te praten over de groeiende Islamitische Staat in Noordwest-Afrika. Ook tv-columnist Angela de Jong is te gast om onder meer te praten over de programma’s Dancing on Ice en Kopspijkers. Daarvoor spreken we ook met cabaretier en presentator Jack Spijkerman. De show wordt gepresenteerd door Yora Rienstra en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.