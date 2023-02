Nederlandse IS-vrouw gebruikte slavin als ‘rechteloos voorwerp’

De Nederlandse Hasna A. heeft als lid van terreurgroep IS in Syrië een Jezidi-vrouw gebruikt als slavin. ,,Ze gebruikte de vrouw als rechteloos voorwerp. Als slavin moest de vrouw urenlang koken, schoonmaken en voor de zoon van Hasna zorgen”, stelt het Openbaar Ministerie. IS-strijders misbruikten en verkrachten de Jezidi-vrouwen.

Het was dinsdag volgens het Openbaar Ministerie in de rechtbank Rotterdam ‘een bijzondere dag'. Voor het eerst moet een Nederlandse Syriëganger zich in de rechtbank verantwoorden voor misdrijven tegen de Jezidi's, een volk in Noord-Irak dat in 2014 door IS werd aangevallen. Duizenden Jezidi-mannen werden vermoord, vrouwen en kinderen meegenomen naar andere delen van Irak of Syrië en daar in het kalifaat als slaven gebruikt. Van honderden vrouwen werd na de ondergang van IS niets meer gehoord, honderden anderen wonen nog steeds in vluchtelingenkampen.

,,De Jezidi-gemeenschap heeft hier lang op moeten wachten”, stelde het OM. Op de publieke tribune zaten vertegenwoordigers van die gemeenschap. ,,Dit is eindelijk een stap richting gerechtigheid", zei Wahhab Hassoo, een van die vertegenwoordigers.

Volgens het OM woonde Hasna A. (nu 31) uit Hengelo in de zomer van 2015 in een huis in Raqqa, de toenmalige hoofdstad van het IS-kalifaat. In die woning, van IS-strijder Abou Achmed, was een vrouw aanwezig die als slavin werd gebruikt. Die vrouw is gehoord door onderzoekers van de VN en vertelde dat ze alle dagen moest koken en schoonmaken voor Hasna en haar zoon. Ook moest ze op die zoon, een kleuter met autisme, passen. ,,Hasna sloeg ook mensen, maar niet mij.” Twee andere Jezidi-vrouwen hebben bevestigd dat Hasna inderdaad in het huis aanwezig was.

Levenslang

,,Op slavernij staat maximaal een levenslange celstraf", stelde het Openbaar Ministerie tijdens de zitting dinsdag. ,,De vrouwen die als slavin werden gebruikt werden ook vaak misbruikt en verkracht door IS-strijders. IS ging met hen om als rechteloze voorwerpen waar je mee kon doen wat je wilde. Verdachte heeft de vrouw als zo’n voorwerp gebruikt.” Of de vrouw ook verkracht is door Abou Achmed, de man in huis, kwam tijdens de zaak niet ter sprake.

Hasna A. zelf heeft nog niets verklaard tegen de politie en was dinsdag ook niet bij de pro-formazitting. Ze ontkent niet in het huis te hebben gewoond. Haar advocaat De Boer zei ‘niet het leed van de Jezidi's te willen bagatelliseren'. ,,Maar Hasna verbleef in een huis waar iemand anders een vrouw als slavin had. Ze moest in dat huis verblijven van haar eigen man. Ze had zelf geen keus. Ze heeft de vrouw ook nooit zelf opdrachten gegeven.”

Van roc naar kalifaat

Hasna A. vertrok in maart 2015 naar IS-gebied in Syrië, en nam daarbij haar zoontje (toen 4) mee. Haar vertrek naar het kalifaat kwam destijds niet als een verrassing. Haar school in Hengelo en de gemeente Hengelo hadden vermoedens over haar plannen en hadden ook uitvoerig met haar gesproken. Het roc probeerde nog aan de noodrem te trekken.

Docenten zeiden dat Hasna steeds rabiater werd in haar religieuze fanatisme. ,,Helaas hebben we haar niet tegen kunnen houden. Heel teleurstellend dat dat is mislukt”, zei burgemeester Schelberg na haar vertrek. Niet veel later doken foto’s op van het jonge kind in een camouflagepakje en met IS-muts op. De vader van A. reageerde onthutst op de verdenkingen tegen zijn dochter.

Misdrijven

Dinsdag en woensdag komen twaalf Nederlandse IS-vrouwen voor de rechtbank Rotterdam. Zij werden in november door Nederland opgehaald vanuit een detentiekamp in Syrië. De lokale Koerdische machthebbers willen hen daar niet berechten en willen van de duizenden buitenlandse vrouwen af. Nederland haalde hen terug omdat langer wachten ertoe kon leiden dat de vrouwen hier niet meer vervolgd konden worden.

Ze worden allemaal vervolgd voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie: de Islamitische Staat. Enkelen van hen worden daar bovenop ook nog vervolgd voor specifieke zaken, zoals slavernij, plundering of ontvoering van een minderjarig kind.

Plundering

Een andere teruggehaalde vrouw, Krista van T., wordt vervolgd voor plundering, een internationaal (oorlogs)misdrijf. Zij zou met haar gezin (Nederlandse IS-strijder en hun vier kinderen) in huizen hebben gewoond waarvan de eigenaren waren verjaagd of gedood. Die huizen stonden in de Syrische steden Tabqa en Raqqa, die laatste stad werd door IS als hoofdstad van hun kalifaat gezien. Ze schreef in appjes aan haar ouders dat ze ‘woont in een huis van een ongelovige die gevlucht is’. En dat haar man ‘dat grote huis in Raqqa heeft gepakt'.

Crisolita V. (34) uit Rotterdam heeft weer een andere verdenking in haar dossier. Zij vertrok in 2015 met haar twee kinderen (toen 8 en 6 jaar oud) naar Syrië. De vaders van de kinderen hadden daar geen toestemming voor gegeven. Volgens het OM gaat het daarmee om ontvoering. ,,Ze nam haar kinderen ook nog eens mee naar een zeer onveilig gebied.” Bij terugkeer in november had V. inmiddels vier kinderen, ze kreeg er in Syrië nog twee met een IS-strijder.

Vrouwenbataljons

Tijdens de zaak tegen twee zussen uit Alkmaar, Amina en Amal E., bleek dat het OM inmiddels in bezit is van een ‘gegevensdrager’ (mogelijk een laptop of een mobiele telefoon) waarop mogelijk meer informatie staat over de zogenoemde vrouwenbataljons van IS, die vormden een zedenpolitie die moesten toezien op het naleven van religieuze regels.

In totaal zijn al zo’n negentig Nederlandse volwassenen teruggekeerd uit het strijdgebied in Syrië en Irak. Honderd anderen zijn bij de burgeroorlog omgekomen, nog zo’n honderd anderen verblijven nog in Syrië of Turkije.