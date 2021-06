Nederlandse gevaartes van 60 ton staal naar Litouwen: 'Als je iets wil forceren, heb je ons gewoon nodig’

coronavirus LIVE | Londen stelt einde lockdown op 'Vrijheids­dag' uit om deltavari­ant

20:00 De Britse regering wil vier weken langer wachten met het opheffen van de lockdown in Engeland. Daar hadden op 21 juni alle beperkingen op sociale contacten moeten vervallen. Britse media noemden dat alvast 'Freedom Day' (Vrijheidsdag), maar vanavond bleek dat premier Boris Johnson een volledige heropening van de samenleving nog niet aandurft. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.