Nederlandse fregatten kunnen nauwelijks vechten

De fregatten werden tussen 2002 en 2005 in gebruik genomen en horen bij de meest geavanceerde schepen van de Koninklijke Marine. Hun voornaamste taak is het beschermen van een vloot tegen aanvallen vanaf zee of vanuit de lucht (vliegtuigen en raketten).

Technische problemen

Volgens de website kampen de LCF's met continue problemen op het gebied van voortstuwing, sensoren en wapens. Dat levert in bepaalde gevallen snelheidsbeperkingen waardoor de fregatten niet sneller kunnen varen dan 20 knopen (37 kilometer per uur).

Belangrijke sensoren zoals APAR, cruciaal voor luchtverdediging, werken niet of nauwelijks en sommige schepen kunnen niet met een helikopter opereren door technische mankementen aan het schip. Dit is slechts een kleine selectie uit de reeks van defecten die bij marineschepen.nl bekend is.

Noodoplossingen

Volledig scherm Hr. Ms. De Zeven Provinciën vuurt een raket af bij een oefening in Noorwegen in 2014. © Defensie Om de problemen het hoofd te bieden zou aan de hand van de opdracht worden bepaald welk schip prioriteit heeft en systemen worden herverdeeld tussen de vier fregatten. Het kan dan zo zijn 'dat een belangrijk systeem dat goed werkt op operationeel inzetbaar schip A toch verwijderd moet worden omdat schip B een opdracht heeft waarbij dat systeem belangrijk is. Het systeem wordt dan overgeplaatst naar schip B, en schip A gaat zonder werkend systeem naar zee'.



Waar dit eerder nog noodoplossingen waren, lijken ze nu de nieuwe standaard geworden, hetgeen weer dodelijk is voor de motivatie van personeel, zo schrijft de site.

'Defensie komt van ver'

Het ministerie van Defensie erkent dat de Nederlandse vloot last heeft van materieelproblemen. Ook in de toekomst blijft het 'herverdelen' van materieel waarschijnlijk nodig, laat het departement weten in een reactie op het bericht.

Het ministerie zegt dat ,,Defensie van ver komt" en de afgelopen jaren ,,hard heeft gewerkt om de materiële gereedheid weer op orde te krijgen''. Datzelfde stelde admiraal Rob Kramer, de hoogste baas van de Nederlandse marine, afgelopen week in een interview met deze krant. Voorgaande kabinetsperiodes werd er stelselmatig bezuinigd op Defensie, maar het huidige kabinet heeft extra middelen ter beschikking gesteld.

,,De schappen met reservedelen raken geleidelijk aan weer vol'', zegt Defensie vandaag. Dat neemt niet weg dat de problemen nog niet voorbij zijn en er dus noodoplossingen nodig blijven. ,,Een schip dat bijvoorbeeld langere tijd uit de roulatie is wegens onderhoud, kan onderdelen afstaan aan een schip dat op missie gaat. Uitgangspunt hierbij is dat schepen die op missie gaan altijd dusdanig zijn uitgerust dat ze hun missie op een goede manier kunnen volbrengen."

Commando's