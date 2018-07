'Nederlandse fietstoerist omgekomen in Tadzjikistan'

Drie anderen raakten gewond, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken van het arme centraal-Aziatische land. Ook een van de gewonden is een Nederlander. “Drie buitenlanders stierven ter plekke en een andere is in het ziekenhuis gestorven.”

De toedracht van het drama is nog onduidelijk. De bestuurder van de auto sloeg op de vlucht na de aanrijding. De 21-jarige man werd later aangehouden in een naburig dorp. De politie zegt dat de schade aan de auto, een Daewoo Leganza past bij het ongeval. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tadzjikistan meldt dat twee inzittenden van de auto zijn gedood bij de zoektocht naar de daders. Er zou een schietpartij zijn geweest. Naar een vierde inzittende wordt nog gezocht.

De Tadzjikische autoriteiten gingen aanvankelijk uit van een aanrijding, maar gezien het geweld bij de arrestatie wordt ook nog met andere scenario's rekening gehouden. Nieuwswebsite Akhbor.com repte zelfs over een aanslag waarbij ook op de groep fietsers zou zijn geschoten.

Dood Amerikanen bevestigd

De Amerikaanse ambassade in Tadzjikistan heeft het overlijden van twee Amerikanen inmiddels bevestigd.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is nog aan het uitzoeken wat er precies gebeurd is, en of er Nederlanders bij het incident om het leven zijn gekomen.

Het ongeluk vond plaats in bij Danghara, 150 km ten zuiden van de hoofdstad Dushanbe.