Nederlandse dealers delen gratis drugs uit om jeugd in het circuit te brengen: ‘Ernstige zorgen’

Gratis drugs om jongeren een bepaald circuit van verslaving, criminaliteit en andere problemen in te zuigen om er vooral zelf beter van worden. Drugsdealers duiken steeds vaker op in park De Wezenlanden in Zwolle om daar en op die manier hun klantenkring onder de jeugd te vergroten. Als de politie ze wegstuurt, staan ze er even later zonder blikken of blozen opnieuw hun waar uit te delen en te verkopen. En kunnen agenten opnieuw uitrukken.