Nederlandse burgers die onterecht op geheime terreurlijst staan, moeten het zelf oplossen

Volgens organisatie Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) gaat het om honderden Nederlanders die onterecht op de internationale terreurlijst staan. Sommigen komen bepaalde landen niet meer in. Daarbij weten de meeste mensen vaak niet eens waarom ze op de lijst staan omdat er tegen hen geen verdenkingen of strafzaken lopen.



Bij MRWN hebben zich tachtig Nederlandse moslims gemeld die in deze situatie zitten. Tot nu toe werd ook vaak ontkend dat ze gesignaleerd stonden. Een deel van de gedupeerden heeft inmiddels een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie) erkent het probleem en zegt er alles aan te doen om onterechte signaleringen te voorkomen, en gedupeerde burgers te ondersteunen. Maar de slachtoffers zullen vooral zelf in actie moeten komen, blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen hierover.

Vergeten

De politie zou ‘zijn vergeten’ om de Nederlandse burgers van de lijst af te halen. De minister zegt zich bewust te zijn van de grote impact die een onterechte signalering heeft op mensen. Medewerkers van de overheid zouden er binnen de kaders van hun taken en verantwoordelijkheden alles aan doen om personen te ondersteunen.

Maar volgens haar is het allereerst belangrijk om de oorsprong van weigering te achterhalen. Zo zou de betrokkene zelf navraag kunnen doen bij buitenlandse instanties waarom de toegang tot een land wordt ontzegd. Als blijkt dat de weigering berust op een signalering door een Nederlandse instantie, dan kan de desbetreffende persoon zich wenden tot die instantie. En anders kan deze persoon een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij de politie.

Als blijkt dat het om een onterechte signalering gaat, kan de politie overgaan tot verwijdering van de signalering en mogelijk vernietiging van gegevens in haar eigen systemen. Maar dat kan alleen als het om signaleringen van de politie zelf gaat.

Achterhalen

Als een land verklaart dat de weigering berust op een signalering in de systemen van Interpol, moet de gedupeerde zich rechtstreeks tot Interpol wenden met een verzoek tot inzage in zijn of haar dossier. Maar ook dat is een lastige procedure. Kamerlid Farid Azarkan, die hier vragen over heeft gesteld aan de minister, is dan ook niet echt tevreden met de antwoorden van de minister.

Hij is blij dat nu wordt erkend dat niet is uit te sluiten dat mensen onterecht gesignaleerd staan. ,,Dat is iets, maar zegt niets.’’ Het Kamerlid vindt dat burgers makkelijker moeten kunnen achterhalen wat er over ze in de systemen staat, of er signaleringen zijn gedaan en of er gegevens met het buitenland zijn gedeeld. ,,Uit al onze verhalen blijkt dat juist dit niet lukt. Sterker nog, namen blijken wel doorgegeven en burgers blijken wel degelijk gesignaleerd te staan door bijvoorbeeld de politie, terwijl zij in Nederland te horen krijgen dat dit niet is gebeurd’’, zegt hij.

Je moet in Nederland antwoord kunnen krijgen op de vraag of de Nederland­se politie een melding over jou heeft verstuurd Farid Azarkan

,,De strekking van deze Kamerbrief is dat de burger zelf uitgebreid onderzoek moet doen, ook in het buitenland, waar de signalering of melding vandaan komt. Als één ding duidelijk is, dan is dit dat buitenlandse instanties geen antwoord geven en verwijzen naar Nederland. Doorgaans wijst ook alles erop dat de melding of signalering uit Nederland komt. Het begin van het verhaal moet dan ook zijn dat een burger in Nederland eerlijk antwoord krijgt als hij of zij ernaar vraagt. En dat gebeurt dus niet.’’

Volledig scherm Kamerlid Farid Azarkan (Denk). © ANP

Het valt hem ook op dat de minister niet ingaat op vragen over de Terrorist Screening Database (TSDB) van de FBI waar de Nederlandse politie toegang toe heeft en namen mee kan uitwisselen. ,,In het kort kwamen mijn vragen erop neer of de politie ook namen doorgeeft van mensen die niet verdacht zijn van terrorisme of hiervoor zijn veroordeeld. En als namen van niet-verdachte mensen worden doorgegeven, wat dan de criteria zijn om dit te doen en hoe vaak dit is gebeurd.’’

Ook is hij verbaasd over de Interpolmeldingen. Volgens Azarkan is het namelijk de Nederlandse politie die de namen stuurt en intrekt. ,,Dat doet Interpol bij mijn weten niet zelfstandig, maar het Nationaal Centraal Bureau dat bij de Landelijke Eenheid van de politie hoort. De minister raadt aan om een brief naar Interpol zelf te sturen, maar dat lijkt mij niet de weg. Je moet in Nederland antwoord kunnen krijgen op de vraag of de Nederlandse politie een melding over jou heeft verstuurd.’’