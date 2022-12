Nederlandse bevolking maakt groeispurt: ‘Samenleving gaat veranderen’

De Nederlandse bevolking lijkt in sneltreinvaart verder te groeien, naar 18 miljoen inwoners in 2024 en 19 miljoen in 2034. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Migratie en een langere levensduur zijn verklaringen voor de groeispurt.

Dat blijkt uit de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit jaar groeit het inwonertal naar verwachting met 227.000 mensen, dat is meer dan het dubbele van vorig jaar. Dat is vooral te wijten aan migratie: in 2022 kwamen meer dan 400.000 mensen naar Nederland, van wie een kwart uit Oekraïne.

,,Dit jaar zien we een enorme piek door onder andere de oorlog. Maar het komt ook door mensen die door corona niet naar Nederland konden komen. Plus een hogere instroom van asielverzoekers uit Syrië en Afghanistan’’, vertelt Tanja Traag, hoofdsocioloog bij CBS.

Meer kinderen geboren

Het meest aannemelijk is dat de stijging de komende jaren weer afneemt. De onderzoekers vergelijken het met de jaren 90 toen een grote stroom immigranten uit het voormalige Joegoslavië naar Nederland kwam. Het percentage terugkeerders lag destijds op 42 procent. Ze verwachten eenzelfde soort verloop bij Oekraïense vluchtelingen.

De bevolking groeit de komende jaren niet alleen doordat meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook doordat er meer kinderen worden geboren. Tijdens corona was een ‘klein golfje’ in de geboortecijfers te zien. ,,We verwachten dat op termijn het geboortecijfer verder omhoog zal gaan door de jonge vrouwen die naar Nederland zijn gekomen en vervolgens kinderen krijgen.’’

Op de lange termijn verandert dat. Het groeitempo van de bevolking neemt af: de magische grens van 20 miljoen inwoners wordt naar verwachting bereikt in 2056. Volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren. Dit komt volgens Traag omdat vrouwen steeds langer wachten met hun kinderwens. Dat beïnvloedt het geboortecijfer, omdat op latere leeftijd de vruchtbaarheid afneemt en de kans op een groter gezin kleiner wordt.

Aantal 80-plussers verdubbelt

Nog duidelijker is geworden dat de samenstelling van de samenleving gaat veranderen. Het aandeel 65-plussers stijgt van 20 procent in 2022 naar 25 procent rond 2040. Dat komt enerzijds door de geboortegolven na de oorlog en in de jaren 60, anderzijds stijgt de levensduur. Het aantal 80-plussers verdubbelt naar verwachting de komende twintig jaar: van 0,9 miljoen in 2022 naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het zelfs op naar 2,1 miljoen rond 2054. ,,Dit betekent iets voor de maatschappij. Er zullen meer artsen nodig zijn, bedden in verpleeghuizen, mantelzorgers. De sterke groei vraagt om specifieke maatregelen en dit stelt ons voor allerlei beleidsvragen waar niet zo makkelijk een oplossing voor is.’’

Terwijl de vergrijzing op dit moment al voor moeilijkheden zorgt. Zo had Nederland afgelopen kwartaal ruim 400.000 openstaande vacatures, blijkt uit cijfers van uitzendbureau Randstad. Daarnaast is er een groot tekort aan woningen, mede door het groeiend aantal oudere huizenbezitters.

Impact

De verhoudingen komen op scherp te staan. Het sterftecijfer komt boven het geboortecijfer te liggen. ,,Kort door de bocht gezegd heeft dat invloed op de staatskas die gevuld moet worden om het stelsel van sociale zekerheid op orde te houden. Daar kan het deel van de Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland blijft een bijdrage aan leveren. Als ze zich hier vestigen en een gezin stichten. Dat zorgt weer voor verjonging.’’

Voor het inwonertal in 2070 maken de onderzoekers een ruime schatting: tussen de 19 en 22,4 miljoen inwoners. Want het kan zomaar helemaal anders zijn, weet het CBS inmiddels. ,,Vorig jaar hadden we nog geen idee dat een oorlog in Oekraïne zou uitbreken. Zo’n ontwikkeling heeft een enorme impact op de cijfers.’’

