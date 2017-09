Nederlandse automobilist (19) komt om in Duitsland

Sint-Maarten is paradijs voor plunderaars na orkaan

20:59 Jongeren, ouderen, zelfs zwangere vrouwen trekken vroeg in de ochtend na orkaan Irma in één grote parade naar het hart van Philipsburg om luxe spullen te jatten .Er zijn mensen aangehouden voor de plunderingen. Maar het waren er slechts zeven. De politie was zo in de minderheid dat de agenten slechts konden toekijken hoe winkels werden leeggeplunderd. Er waren mensen met pistolen en machetes. Sommige bewoners zien de plunderingen als reactie op het 'lijden' van de inwoners van het eiland. "We krijgen niet meer dan het minimumloon, 8 dollar per uur. Mensen werken het hele jaar keihard, maar kunnen zich geen flatscreen veroorloven. Of meubels voor hun appartement."