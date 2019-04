Nederlandse (22) die werd overreden op Duitse snelweg maakte ruzie in de auto

Aan de tragische dood van een 22-jarige vrouw uit Ermelo, gisteren op snelweg A31 bij Bad Bentheim, ging een ruzie in de auto vooraf. Dat zegt een woordvoerder van de Duitse politie. De vrouw stapte uit en werd aangereden toen ze op de snelweg liep. Volgens de woordvoerder had ze veel gedronken.

Voor zover de politie dat nu kan nagaan, bezocht de vrouw discotheek Index in Schüttorf, vlak over de grens bij Oldenzaal. Ze zou daar iemand hebben gebeld om haar op te halen, vermoedelijk de chauffeur van het voertuig waar ze later uitstapte. Dat is een man van 35 jaar, waarschijnlijk ook uit Nederland.

In de auto waarin de twee bij de discotheek vertrokken zat ook een derde vrouw. In de auto werd ruziegemaakt. Daarop stapte de derde vrouw als eerste uit. Zij stapte over in een andere auto, vermoedelijk zaten daar bekenden in.

In de auto waarin de vrouw uit Ermelo met de 35-jarige chauffeur zat, ging de ruzie door, stelt de politiewoordvoerder. Op de A31, die vanaf Schüttorf in de richting van het zuiden voert, hield de auto stil op de vluchtstrook en stapte de vrouw uit. Waarom is niet duidelijk. Ze kwam op de rijbaan terecht, werd overreden en was meteen dood. Nadien was de snelweg lange tijd afgesloten voor onderzoek.

Verhoor

De 35-jarige chauffeur is verhoord door de politie, maar daarbij liet hij volgens de woordvoerder weinig los. Hij zit niet meer vast. De politie wil niet ingaan op de relatie tussen beiden. Het Duitse RTL meldt echter dat de twee relatieproblemen hadden. De woordvoerder stelt dat het in Duitsland verboden is om iemand op de snelweg uit te laten stappen.

Morgen gaat het onderzoek verder. Dan vindt onder meer autopsie op het lichaam plaats. De woordvoerder stelt dat het vermoeden bestaat dat de vrouw met haar eigen auto naar de discotheek is gereden. Mogelijk is dat ook de auto waarin de derde vrouw even voor het overlijden van de Ermelose overstapte.