Nederlandsche Bank huurt hackers in om banken aan te vallen

Hackers

De Nederlandsche Bank in Amsterdam is zelf nog afhankelijk van fysieke bewaking. In de kluis van het pand ligt 31 procent van de Nederlandse fysieke goudvoorraad opgeslagen. De rest is in het buitenland (New York, Ottawa en Londen). In de kelder van het pand aan het Frederiksplein in Amsterdam liggen nu nog zo'n 15 duizend goudstaven, samen bijna 7 miljard euro waard. Het goud zal ergens in 2022 verhuizen naar het defensieterrein Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist.