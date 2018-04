Nederlands kind in levensgevaar na aanrijding op Belgische snelweg

Bij de kop-staartaanrijding even voor 1 uur 's nachts, waarvan de oorzaak nog wordt onderzocht, belandde een van de wagens in de lager gelegen berm en ging de andere over de kop.

In dat laatste voertuig vielen wonder boven wonder geen gewonden, maar de twee inzittenden van de wagen die in de kant belandde raakten wel ernstig gewond. Het ging om één volwassene en een kind van vier jaar oud. Het kind werd in kritieke toestand afgevoerd. Het gaat om Nederlanders.