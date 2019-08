Nederlands ex-model: ‘Ik ben verkracht door de meisjesleverancier van Epstein’

De verkrachting vond volgens Huisman, nu 46, plaats in 1991 nadat ze gedrogeerd was. Brunel was destijds een grote naam in de Parijse modewereld. Huisman hield het verhaal jarenlang voor zich, maar komt er nu mee naar buiten in de hoop dat hij alsnog boet voor zijn daden. Ze is niet de enige vrouw die de Fransman beschuldigt. ,,Ik ben een van de velen.’’



Voor Huisman begon het verhaal in september 1991. ,,Ik werkte voor een modellenbureau in Brussel. Ik was 18. Brunel kwam geregeld langs. Hij was lyrisch en wilde me meteen naar Parijs halen. Ik maak van jou een superster, zei hij. Ik was nuchter, maar tegelijk was het een geweldige kans. En mijn agent in Brussel duwde me nog net de trein niet in.’’



,,Ik kwam bij Brunel thuis te logeren, in een groot appartement bij de Arc de Triomphe in de buurt. Dat voelde vreemd: waarom moest ik bij hem thuis slapen? Brunel wilde dat ik bij hem in bed sliep. Dat weigerde ik. Ik maakte voor mezelf een bed in de kamer van een ander model. Brunel bleef tegen me praten. Ik ben verliefd op je, zei hij, ik krijg je nog wel in mijn bed. Tegelijk regelde hij ook dingen voor me. Ik kreeg een testshoot bij een goede fotograaf.’’