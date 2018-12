Nederlanders vaker naar muziektheater, minder naar toneel

Moeder Heike zoekt moordenaar van dochter Denise: ‘Wat mij betreft sterft hij een gruweldood’

16 december Een recent door de politie gevonden video toont een brede grijns op het gezicht van Cumali A. uit Steenwijk. Heike Celik kan die beelden niet verdragen. Ze maken haar ziedend. A. is veroordeeld voor het wurgen van haar dochter Denise in 2004. Maar de Steenwijker is voortvluchtig. ,,Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan deze zaak denk”, zegt de moeder die drie kinderen verloor.