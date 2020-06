Nederlanders sporten vaker: meisjes zijn massaal gaan voetballen, yoga populairder dan tennis

Fors meer Nederlanders zijn in de afgelopen jaren gaan sporten: 1,6 miljoen mensen meer dan in 2013. Ze zijn ook vaker gaan sporten, gemiddeld negen keer per maand. Fitnessen en wandelen zijn nog altijd het populairst, yoga is inmiddels meer in trek dan tennis en meisjes zijn massaal aan het voetballen geslagen.

Dat blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF naar de ontwikkelingen in sportdeelname tussen 2013 en 2019. Cijfers die volgens voorzitter Anneke van Zanen gelden als een ijkpunt om toekomstige cijfers van ‘de nieuwe werkelijkheid’ in het coronatijdperk mee te vergelijken.

,,De coronacrisis heeft geleid tot een enorme terugval in het aantal kinderen dat aan sport doet. Waar in april 2019 nog 85 procent van de 5- tot 12-jarigen nog wekelijks aan sport deed, was dat dit jaar in dezelfde maand nog slechts 35 procent”, vertelde NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg vandaag bij de presentatie van het rapport. ,,Als ik die cijfers op me in laat werken, dan slaat de schrik me om het hart. Het gaat in cijfers om 1,3 miljoen sportende kinderen tegen nu 500.000.”

In 2019, vóór corona, sportten 10,2 miljoen Nederlanders gedurende een maand of langer minimaal een keer per week. Dat komt neer op ongeveer 65 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 5 en 80 jaar. In 2013 waren dat ‘slechts’ 8,6 miljoen mensen, wat neerkomt op 56 procent van de bevolking. Vooral tussen 2013 en 2017 is het aantal sporters gegroeid - daarna bleef het percentage sporters hangen rond die 65 procent.

In actie

Er zijn niet alleen meer mensen gaan sporten, ze sporten ook nog eens flink vaker. In 2013 beoefenden de sporters gemiddeld 7,1 keer per maand een sport, in 2019 was dat gestegen tot gemiddeld 9,0 keer per maand. De jeugd komt 9,8 keer per maand in actie. Iets minder dan de helft van de sporters is lid bij een sportbond, en dat aantal blijft de afgelopen jaren afnemen.

Wat voor sport ze dan doen? Onbetwist nummer één is fitness. Dat was zo in 2013 en dat blijft zo in 2019. Bijna drie miljoen mensen (een kleine 700.000 meer dan in 2013) werken zichzelf geregeld in het zweet op de apparaten. Wandelen is volkssport nummer twee, met 2,5 miljoen aanhangers. Yoga is in opkomst en groeide van 247.000 beoefenaars naar 513.000. Daarmee heeft het tennis (433.000 beoefenaars) ingehaald, dat nu op plek tien staat van de top tien meest beoefende sporten.

Bowlen

Bowling heeft zijn entree gemaakt bij de top tien van de mannen en vervangt hiermee biljart. Een sport overigens die vooral oudere leden kent. De gemiddelde leeftijd van de leden van de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond is 75 jaar, het hoogste gemiddelde leeftijd van alle bonden.

De jeugd heeft andere voorliefdes. Onder jongens tussen de 5 en 18 jaar zijn voetballen en zwemmen het populairst. Wandelen, dansen en vechtsporten zijn in opkomst en daardoor verloren basketbal, tennis en fietssporten vorig jaar een plek in de top tien. Bij meisjes tot 18 jaar maakt voetbal een enorme vlucht. Het is nu na zwemmen en dansen de meest beoefende sport. Het aantal meisjes dat lid is van de voetbalbond steeg van 95.000 in 2018 tot 155.000 in 2019.