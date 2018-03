Nederlanders ontkennen moordplan Erdogan

Twee Turkse Nederlanders die vastzitten in Athene ontkennen dat zij van plan waren om de Turkse president Erdogan te vermoorden. Toch blijven de twee in de cel.

Anil S. (26) uit Amsterdam en Burak A. (23) uit Eindhoven werden in november vorig jaar gearresteerd in Athene, vlak voordat de Turkse president een bezoek aan die stad zou brengen. Ze zouden lid zijn van de Turkse terroristische groepering DHKP-C, en van plan zijn geweest om met zeven anderen een moordaanslag op Erdogan te plegen.

Lees ook Student Avans die Erdogan wilde opblazen al jaren gevolgd door AIVD Lees meer

,,Mijn cliënten ontkennen die beschuldigingen’’, zegt hun Griekse advocaat Ioanna Kourtovik, die voor het eerst wil reageren op de verdenkingen. ,,Ze waren als toeristen in Griekenland. Ze hadden absoluut geen gewelddadige plannen en we hebben daar ook nog geen enkel bewijs voor gezien. Niets in het dossier kan onderbouwen dat er een moordplan was.’’ De twee ontkennen ook dat ze lid zijn van een terroristische organisatie.

Ontvluchten

Hun rechtszaak dient waarschijnlijk pas eind 2018 en het Griekse Openbaar Ministerie wil dat ze tot de zitting vast blijven zitten. ,,Mijn cliënten zijn daar boos over, maar er is niks aan te doen’’, zegt Kourtovik. ,,We zullen wel een nieuw verzoek indienen om hen vrij te laten. Maar justitie is bang dat zij het land zullen ontvluchten zodra ze vrijkomen.’’

De twee staan in Nederland sinds augustus 2017 op de nationale terroristenlijst, omdat ze actief zouden zijn voor de verboden organisatie DHKP-C. De AIVD hield de twee al geruime tijd in de gaten: zo was één van hen in 2013 betrokken bij een incident rond Erdogan in Den Haag. De Turkse president kreeg toen een fles naar zijn hoofd, vlak voordat hij premier Rutte zou ontmoeten. Anil S. was één van de personen die daarvoor werden gearresteerd.

Quote Deze jongens zijn geen terroristen, ze doen geen vlieg kwaad In de jaren erna werden de Amsterdammer en de Eindhovenaar steeds actiever voor radicaal linkse Turkse organisaties in ons land. Dit zijn clubs die strijden voor een socialistisch Turkije en tegen ‘westers imperialisme’. ,,Het zijn socialistische jongens, fel tegen het fascisme in Turkije’’, zei een vriend van Anil S. vorige maand tegen het AD. ,,Ze winden zich op over wat er in Turkije gebeurt. Er is geen vrijheid van meningsuiting meer, andersdenkenden worden onderdrukt. Maar deze jongens zijn geen terroristen, ze doen geen vlieg kwaad.’’

Sanctielijst

Volgens ingewijden vermoedt de AIVD dat Anil en Burak werden gebruikt om de Nederlandse tak van DHKP-C overeind te houden, onder meer door geld in te zamelen voor de organisatie en bijeenkomsten te houden. Al in 2016 deed de AIVD een ambtsbericht uit naar de burgemeester van Rotterdam, om hem te wijzen op activiteiten in een pand waar de twee bijeenkwamen met gelijkgestemden.