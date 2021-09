Nederlanders lijken al massaal afscheid te hebben genomen van 1,5 meterregel

Eraj en zijn gezin ontvlucht­ten Kaboel: ‘Toen ik eenmaal in het vliegtuig zat, heb ik een hele poos gehuild’

5 september Het scheelde niet veel of Eraj (32), zijn vrouw Sofia (28) en hun tweejarige dochtertje Harir zaten hopeloos in de val in Afghanistan. Zij moesten afgelopen week hals over kop hun land ontvluchten, omdat Eraj doelwit is van de taliban. Dat lukte het jonge gezin, met hulp van Gouwenaars Harry en Niels, na twee levensgevaarlijke pogingen nog net op tijd.