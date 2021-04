Nederlanders liever op Curaçao in lockdown dan thuis: ‘Hier schijnt elke dag de zon’

Een riant studentenhuis met 25 kamers, eigen bar en zwembad in de tuin. Toen de lockdown afgelopen woensdag werd aangekondigd was het best even slikken voor de Nederlandse Fiene Vegting (20) uit Utrecht. Wat zou ze nu eens doen? Er mag werkelijk bijna niets meer op het eiland. Alleen ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds kort voor het ingaan van de avondklok om 19.00 uur kunnen eilandbewoners eventjes naar buiten. Twee keer per week boodschappen doen is maximaal toegestaan. Zelfs de stranden zijn afgesloten.