Nederlanders individualistisch? 'We willen nog steeds graag ergens bij horen'

We doen steeds minder aan het huwelijk en de kerk, we hebben allemaal een eigen telefoon én een eigen naam. Maar dat wil niet zeggen dat wij Nederlanders nu allemaal als individualisten langs elkaar heen rennen.

Ja, Nederlanders maken steeds vaker hun eigen, individuele keuzes, maar we blijven tegelijkertijd hunkeren naar menselijk contact. ,,We willen allemaal nog steeds een sociale omgeving hebben, alleen heeft die tegenwoordig een andere vorm dan vroeger”, zegt Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Die organisatie publiceert vandaag een onderzoek naar de ‘Individualisering in Nederland’.

Daarin onderzoekt het CBS de algemene aanname dat ‘individualisering vandaag de dag toeneemt’. Voor een deel klopt dat, constateren de onderzoekers: traditionele instituties als het huwelijk en de kerk nemen in belang af. ,,Het huwelijk was vroeger een voorgeprogrammeerde verplichting”, stelt Latten. Maar waar in 2000 45 procent van de bevolking gehuwd was, is dat in 2017 nog 39 procent. ,,Nu zoeken we allemaal een verbintenis die bij ons past.”

Niet meer vernoemd naar oma

Als er uit zo’n verbintenis, in welke vorm dan ook, kinderen komen, geven we die een ‘eigen’ naam. ,,Dat is echt wel opmerkelijk. Vroeger werden kinderen vernoemd naar opa, oma of een heilige. En als dat niet gebeurde, was opa of oma waarschijnlijk zwaar teleurgesteld. Nu kiezen ouders een hele nieuwe, unieke naam, die soms überhaupt nog niet bestond.”

En ook in onze relaties en gezinnen zijn we zelfstandiger: volwassenen hebben hun eigen inkomen of eigen uitkering. En bijna iedereen in het gezin heeft een eigen telefoon. ,,Er is niet meer één telefoon aan de muur, waardoor iedereen met elkaar kan meeluisteren. Door zulke kleine dingen heeft elk gezinslid nu meer vrijheid.”

We kunnen onze eigen keuzes maken en hebben steeds méér keuzes die we kunnen maken. Maar dat wil niet zeggen dat we er massaal voor kiezen ons leven vooral alleen door te brengen. Want nog steeds is driekwart van de Nederlanders lid van een (sport)vereniging en doet de helft van de Nederlanders boven de 15 jaar vrijwilligerswerk.

Digitaal in plaats van face-to-face

,,Het zijn signalen dat individualistisch niet automatisch ‘ieder voor zich’ betekent”, stelt het CBS. Latten: ,,De constante is: we blijven graag ergens bij horen. Alleen verandert de vorm waarin we die contacten onderhouden.” Sociaal contact met familie gaat nu vaker digitaal dan per telefoon of face-to-face. ,,De samenleving verandert daar door en in die transitie zitten we nu.”

Daarin schuilt wel een gevaar: je hebt wel communicatieve vaardigheden nodig om aan te haken en je moet in staat zijn om gebruik te kunnen maken van de ruimte en de keuzes die je krijgt. Het CBS: ,,Wie al een stevig sociaal netwerk heeft, zal dit via internetgebruik versterken. Voor personen met zwakke sociale netwerken biedt internet niet of nauwelijks compensatie.” Het rapport stelt dat iets meer dan twee procent van de Nederlanders zich geïsoleerd voelt omdat ze met niemand persoonlijke kwesties kunnen delen of geen deel uitmaken van een vriendengroep. Maar dat aantal ‘geïsoleerde Nederlanders’ is de afgelopen vier jaar niet toegenomen.