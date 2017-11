Nederlanders het best in Engels: hoe goed is dat van jou?

Het Engels zal volgens Van Oostendorp niet zo snel meer verdwijnen. Sterker nog, het is zo dominant dat het juist andere talen in het gedrang brengt. ,,Kinderen in Maastricht bijvoorbeeld moeten nu kiezen tussen óf Duits óf Frans. Terwijl gezien hun locatie beide talen eigenlijk erg belangrijk zijn. Maar we zien de noodzaak niet meer van het leren van die talen. Terwijl het uit economisch oogpunt juist veel beter is om zaken te doen in de taal van het land zelf."



Wie bang is dat het Engels uiteindelijk het Nederlands zal verdringen, maakt zich volgens Van Oostendorp onterecht zorgen. ,,Taal is niet alleen een communicatiemiddel, maar je laat er ook veel van jezelf mee zien. Wie je bent, waar je vandaan komt. Die dimensie valt bij een tweede taal weg, omdat we die meestal vooral als communicatiemiddel gebruiken." Angst voor verandering ontstaat vooral omdat taal zo dicht bij ons staat: ,,Het is het eerste wat je op school leert, waarmee je toegang krijgt tot de grotemensenwereld. Als dat ineens verandert, vinden mensen dat niet fijn. Maar dat is iets van alle tijden en alle landen. Als we met z'n allen goed opletten dat we geen mensen buitensluiten en geen niveaus van communicatie verliezen, komt het allemaal wel goed."