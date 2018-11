Nederlanders doen het vaker onveilig en testen massaal soa's: Vrij veilig campagne is nú nodig

Man met open overhemd en hand onder zijn broekband kijkt zwoel naar sexy vrouw in lingerie. ‘Jouw comdoom of het mijne?’ staat er boven het affiche. Of een halfblote vrouw die een man zoent die met zijn rug tegen een boom staat. ‘Chlamydia is overal verkrijgbaar. Condooms trouwens ook.’ Het is maar een greep uit de campagneslogans die er door de jaren heen zijn gebruikt. De bekendste: ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’. In 2011 stopte VWS met die campagnes. Dat had met de financiering te maken. ,,Veilig vrijen moet weer gesprek van de dag worden’’, betoogt arts en infectieziektebestrijding Hanna Bos van Soa Aids Nederland. ,,De oude campagnes hoeven niet weer uit de mottenballen te worden gehaald, maar we willen dat er nu landelijke aandacht komt voor veilig vrijen.’’