Nederlander wilde Elizabeth vermoorden en dan naar IS

Een Nederlandse koerier staat in Londen terecht omdat hij de Britse koningin Elizabeth en voormalig premier David Cameron wilde vermoorden. Ook had hij vergevorderde plannen om naar Syrië te reizen om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten.

De 38-jarige Aweys S. komt uit Somalië, maar is in het bezit van een Nederlands paspoort. Hij werd vorig jaar op 23 mei aangehouden op Stansted Airport toen hij naar Istanbul en vervolgens verder oostwaarts wilde vliegen.

Volgens de Britse justitie leidde S. een dubbelleven. Hij woonde in Tottenham in het noorden van Londen. Voor de buitenwacht was hij een keurige, stille, religieuze, ijverige koerier bij DPD. Zijn werkgever omschreef hem als 'hardwerkend en betrouwbaar'. Maar volgens de openbaar aanklager zat er achter die façade van pakjesbezorger een man met een extremistische agenda.

S. ontkent alle beschuldigingen. De Somalische Nederlander heeft een vrouw in Kenia en ook een Somalische vrouw in Nederland. Bij beiden heeft hij kinderen.

Zijn terroristische plannen kwamen aan het licht toen de politie een versleutelde chat met een andere Somaliër in Kenia ontdekte. Die chat was bewaard op de computer van deze Abdirahman Idris Hassan. Hassan werd in september 2016 aangehouden voor terrorisme.

Met hem besprak de Somalische Nederlander de opties om de koningin (‘die oude vrouw’) en toenmalig premier Cameron om het leven te brengen. Het was niet het enige terroristische idee. S. had ook plannen om orthodoxe joden te vermoorden in Stamford Hill. De twee Somaliërs bediscussieerden of ze dat met kogels of vuur zouden doen. Daarnaast wilde S. een bloedbad aanrichten onder voetbalsupporters van Tottenham Hotspur. Met een klein team wilde hij AK47 machinegeweren leegschieten op de voetbalfans op het moment dat ze het voetbalstadion zouden verlaten.

'Amen brother'

In een van de achterhaalde berichten van Hassan aan S. stond: 'Moge God je een geschenk geven door David Cameron en de oude vrouw Elizabeth te kunnen doden.' S. besluit de chat met de woorden: 'Amen brother.'

Hassan wilde weten of S. aan munitie en wapens kon komen in het Verenigd Koninkrijk. S. schatte in dat hij drie tot vijf mensen nodig had voor 'een bloedige aanslag' bij het voetbalstadion die het beste uitgevoerd kon worden met automatische wapens.

S. begon vervolgens manieren te zoeken om aan geld te komen. Hij liep banken af met een praatje over een verbouwing maar ving overal bot. Uiteindelijk lukte het bij Barclays Bank met een verhaal dat hij ging trouwen om een lening van 10.000 pond te krijgen. Ook bij zijn werkgever kreeg hij een persoonlijke lening los voor 'een bezoek' aan zijn vrouwen in Nederland en Kenia. Het gros van dat geld maakte hij over naar Raaqiya Hussain, een vrouw in Noorwegen die met hem naar de Islamitische Staat wilde reizen. Op haar computers werden instructies gevonden voor het maken van explosieven.