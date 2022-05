Nederlander wil niet meer sporten na coronacrisis

Dat blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF. Het waren vooral de lockdowns waardoor mensen afhaakten bij hun sportclubs. Velen keerden daarna niet meer terug. Zo’n 54 procent van de Nederlanders tussen de 5 en 80 jaar oud sportte in 2021 nog minimaal vier keer per maand. Voor de coronacrisis in 2019 was dat nog 62 procent. Sinds de sportmeting in 2013 wordt gedaan, is het percentage sportende Nederlanders nog nooit zo laag geweest.