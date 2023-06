Nederlander vreest ramp, maar bereidt zich niet voor

Het publieksonderzoek is gedaan voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die probeert al langer burgers te stimuleren zich voor te bereiden op een ramp.

Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van alle Nederlanders, 45 procent, zich zorgen maakt over het langdurig uitvallen van elektriciteit en gas, drinkwater, internet of telefoon. Ook cyberdreigingen en spanningen tussen bevolkingsgroepen wordt door een bijna even grote groep genoemd. Zeker 73 procent van de Nederlanders vindt dat iedereen een noodpakket in huis zou moeten hebben, maar vier op de tien geven tegelijk aan dat zij zich niet goed hebben voorbereid op zo’n ramp of crisis.

De NCTV waarschuwt al langer dat landen als Rusland en China de veiligheid van Nederland bedreigen. De landen zouden het daarbij ook voorzien hebben op zogeheten ‘vitale processen’, zoals het stroomnetwerk. Ook bleek eerder dat er onvoldoende bescherming is tegen cyberaanvallen op sluizen, bruggen of waterkeringen. Ons land is aantrekkelijk om aan te vallen vanwege de ‘ondergrondse fysieke energieleidingen’ en internetkabels die via zee bij ons aan land komen, net als hoogwaardige bedrijven zoals ASML. De NCTV noemde de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee eerder als voorbeeld van zo’n aanval.

Eerste 48 uur

Ruim een derde van de ondervraagden in de enquête vindt dat vooral de overheid verantwoordelijk is voor de voorbereiding op een ramp of crisis, maar een bijna even grote groep vindt dat mensen óók zelf in actie zouden moeten komen. Hoe dat moet, is tegelijk een meerderheid niet duidelijk.

Volgens NCTV-voorman Pieter-Jaap Aalbersberg is dat reden voor een voortdurende campagne. ,,Nederland is een veilig land. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de veelheid aan ontwikkelingen om ons heen die onze veiligheid kunnen bedreigen. Het is belangrijk dat mensen zelf ook voorbereidingen treffen, zoals een noodpakket voor de eerste 48 uur.”

In een noodpakket zou onder meer water moeten zitten, zo’n 3 liter per persoon per dag. Maar ook houdbaar eten, een radio, een powerbank, zaklamp, kaarsen, ehbo-doos, dekens, een fluitje, contant geld, wc-papier en wat gereedschap, zoals een hamer, zaag en kniptang.

